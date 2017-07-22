Лекции, мастер-классы, фестивали: программа на выходные в Москве

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Портал mos.ru сделал подборку досуговых мероприятий, которые пройдут в Москве 22 и 23 июля. Москвичей и гостей столицы приглашают на фестиваль четвероногих друзей, творческие и танцевальные мастер-классы, фестиваль Италии, открытую тренировку по бегу, лекцию по экологическому искусству, тревел-пикник и бесплатные кинопоказы.

Фестиваль "Спутники жизни" пройдет в Измайловском парке 23 июля. Гостей ждет концерт живой музыки, выставка собак из приюта, благотворительная ярмарка, фотовыставки, шоу-программа с участием собак-поводырей, лекции и мастер-классы ветеринаров и грумеров. В парке будет организован сбор корма и подарков для приютов и малоимущих незрячих владельцев собак-поводырей.

23 июля в парке "Кузьминки-Люблино" состоится День открытых ворот. В рамках мероприятия все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи экосумок и созданию значков, а также посетить вольерный комплекс и дендросад.

Большой фестиваль Италии пройдет в саду "Эрмитаж" 22 и 23 июля. Посетителей ждут выступления итальянских артистов, творческие и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, фуд-корт с итальянскими ресторанами, аутлет с товарами по специальным ценам и уроки итальянского с носителями языка. Гости смогут приобрести натуральную косметику, украшения и продукты из Италии. В программе также показы фильмов и турнир по киберфутболу.

С 21 по 23 июля в парке "Сокольники" пройдет ежегодный фестиваль "Сок лета". Посетителям предложат мастер-классы по латиноамериканским танцам, дегустацию кофе. На Фестивальной площади состоится большой концерт с участием барабанщиков Samba Real и кубинских танцоров.

22 июля в Таганском парке пройдет лекция "Как начать бегать правильно", после которой все желающие смогут присоединиться к открытой тренировке.

В Парке Горького 22 июля пройдет культурный завтрак "Природное искусство ленд-арт: фантастика или реальность" — четвертая встреча в рамках летнего цикла лекций искусствоведов и дизайнеров об экологических направлениях в современном искусстве. Лекцию проведет российский фотохудожник Франциско Инфанте-Арана.

Любителей путешествий 22 июля ждут в парке "Усадьба Воронцово". Здесь дискуссионный клуб путешественников "Миры" проведет тревел-пикник "Планета людей".

22 и 29 июля в кинотеатре "Сатурн" пройдут бесплатные показы фильмов советского режиссера Александра Довженко. 22 июля зрители увидят фильм "Арсенал" (1929), 29 июля — картину "Иван" (1932).