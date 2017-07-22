Земли под оренбургский заповедник "Шайтан-Тау" станут особо охраняемыми

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому изменяются категории земельных участков для заповедника "Шайтан-Тау" в Оренбургской области, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Подписанным распоряжением земли лесного фонда общей площадью 6726 гектаров переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для образования государственного природного заповедника "Шайтан-Тау", — говорится в документе.

Отмечается, что к территории заповедника были отнесены земли лесного фонда общей площадью 6726 гектаров в Кувандыкском муниципальном районе Оренбургской области. При этом предусматривался перевод земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов.

Заповедник "Шайтан-Тау" расположен на севере Кувандыкского района Оренбургской области, располагается в середине одноименного хребта на правобережной части реки Сакмары, он был создан в октябре 2014 года.

Главная ценность Шайтан-Тау – эталонные дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала. Хребет Шайтан-Тау – единственное место на Урале, где встречаются рифовые массивы известняков кембрийского возраста (более 500 миллионов лет). В выходах этих известняков находят окаменевшие останки вымерших морских беспозвоночных животных и водорослей.