Русский каскадер на краш-тесте, машина с одной педалью и пикап Mercedes

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. В России снова изменились правила дорожного движения, и теперь в них есть понятие "электромобиль". Сами машины с электродвигателями становятся все необычнее и обзаводятся уникальными системами. Тем временем мексиканские преступники находят все новые способы транспортировки наркотиков в автомобилях, а корейцы устраивают краш-тесты с живыми людьми. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Теперь и с электродвигателями

В начале недели вступили в силу очередные изменения в правила дорожного движения. Впервые в России на законодательном уровне были закреплены понятия "электромобиль" и "гибридный автомобиль". Кроме того, поправками были введены новые знаки, ограничивающие проезд транспортных средств ниже определенных экологических классов. Мнения экспертов по этому поводу разделились: одни считают, что нововведения ограничат доступ многих автомобилистов в большие города, другие — что поправки улучшат экологический фон мегаполисов. Новые ПДД также расширили действие знака "Остановка запрещена" на маршрутный транспорт и позволили велосипедистам передвигаться по тротуарам в случае сопровождения или перевозки детей на велосипедах в возрасте до 14 лет. Раньше детям было запрещено ехать по проезжей части, а сопровождающим их взрослым — по тротуарам.

Еще одно правовое новшество пока ждет своего часа: Минфин подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым оплачивать административные штрафы смогут не только сами нарушители, но и любое другое лицо вместо них. Соответствующие изменения планируется внести в статью 32.2 КоАП. Возможность заплатить за другого понадобится тем, кто, например, использует чужой автомобиль. Сейчас погасить штраф имеет право только собственник транспортного средства; если это сделает другой человек, то деньги могут не поступить в бюджет и будут возвращены, а информация об оплате не поступит в базу данных ГИБДД. В настоящее время предложение ведомства обсуждается на портале проектов нормативных правовых актов.

Минус педаль

Nissan Leaf никогда официально не продавался в России, однако сумел стать самым популярным электрокаром нашей страны. По данным агентства "Автостат", на его долю приходится 37% от всех зарегистрированных у нас электромобилей. Второе поколение модели японцы покажут в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте (Германия), и позже собираются наладить его поставки в Россию.

© Nissan Nissan LEAF с системой e-Pedal © Nissan Nissan LEAF с системой e-Pedal

До сих пор информация о модели полнилась только слухами, но на этой неделе Nissan рассекретил одну из инноваций Leaf: систему e-Pedal. Ее уникальность в том, что она позволит водителю электрокара управлять ускорением и замедлением при помощи только одной педали. Вторая тоже останется, но будет использоваться лишь для экстренного торможения. Дело в том, что торможение электрическим мотором электромобиля гораздо эффективнее, чем торможение привычным двигателем внутреннего сгорания. Японцы воспользовались этой особенностью: при помощи e-Pedal водитель сможет полностью остановить машину, просто убрав ногу с педали акселератора. Для ретроградов Nissan оставил возможность привычного управления автомобилем с автоматической трансмиссией — система e-Pedal будет активироваться отдельной кнопкой.

"Газель" и "автомат"

Две педали для "Газели" — такая же невидаль, как одна для электрокара, но совсем скоро легкие коммерческие грузовики отечественного производства обогатятся новой опцией: автоматической коробкой передач. Об этом в интервью порталу Auto.Mail.ru рассказал президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. В настоящее время двухпедальные машины проходят испытания, а дебют модификации с "автоматом" состоится в сентябре 2017 года на московской выставке "КомТранс".

Обновление бестселлеров

На российском рынке стартовали продажи сразу двух популярных новинок: свежих седанов KIA Rio и лифтбэков Skoda Rapid. Корейская модель уверенно лидирует в списке самых покупаемых автомобилей 2017 года, а с 17 июля официальные дилеры марки начали прием заказов на новое поколение Rio.

© Фото : KIA Автомобиль KIA Rio © Фото : KIA Автомобиль KIA Rio

Седан будет предлагаться в шести комплектациях, с двумя двигателями и двумя типами трансмиссий. Машина в базовом оснащении стоимостью 669 990 рублей доступна только с 1,4-литровым агрегатом мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой "механикой". Из важного оборудования — две подушки безопасности, система стабилизации, контроль давления в шинах, кондиционер, антикоррозийная защита кузова и днища, пластиковая защита картера и четыре звуковых динамика без аудиосистемы. Топовая версия оценена в 989 900 рублей и дополнительно снабжена обогревом рулевого колеса, лобового стекла, передних и задних сидений, кожаными сиденьями, боковыми подушками и шторками безопасности, приборной панелью Supervision, аудиосистемой с USB, Bluetooth, навигацией и 7-дюймовым сенсорным дисплеем, а также датчиками парковки и другими опциями. Такой автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом".

© Фото : Skoda Автомобиль Skoda Rapid © Фото : Skoda Автомобиль Skoda Rapid

Обновленные лифтбэки Skoda Rapid стартуют от 604 тысяч рублей за машину с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой "механикой". В начальную комплектацию вошли антигравийная защита кузова, система стабилизации, одна подушка безопасности, барабанные тормоза сзади, бортовой компьютер и четыре динамика без аудиосистемы. Оснащение топовой версии за 950 тысяч рублей предполагает наличие двух дополнительных эйрбегов, кожаной отделки салона, круиз-контроля, климат-контроля, обогрева передних сидений и зонта под сиденьем переднего пассажира. Чешская компания также предлагает огромный список опционального оборудования за дополнительную плату. В зависимости от выбранного варианта модель может быть оснащена 1,6-литровым 110-сильным двигателем с МКП5 или АКП6, а также 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 125 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями.

Два на Х

Mercedes-Benz пополнил свою модельную гамму пикапом X-Class. Это отнюдь не первый пикап в истории марки — на базе знаменитого "Гелика" (внедорожника G-Class) было построено немало экземпляров с открытым грузовым отсеком. Однако новая модель создана по классическим лекалам однотонных пикапов и будет конкурировать с Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200 и им подобными.

© Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz X-Class © Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz X-Class

Базой для создания нового "Мерседеса" послужил Nissan Navara. За основу была взята самая дорогая комплектация японского пикапа, где привычная рессорная подвеска заменена на "легковую" многорычажную. Для автомобиля предусмотрено три дизельных и один бензиновый мотор мощностью от 163 до 258 л.с., два типа полного привода (подключаемый и постоянный), а также две разновидности трансмиссий — автоматическая и механическая.

© Фото : Volvo Volvo 40.1 Concept © Фото : Volvo Volvo 40.1 Concept

Еще одна новинка — родом из Швеции, это кроссовер Volvo XC40, название которого компания анонсировала на днях официально. Как будет выглядеть новая модель, мы не знаем, но можем предположить по облику двух концептов — 40.1 Concept и 40.2 Concept. Сам автопроизводитель пока рассказывает только о том, что новый компактный кроссовер можно будет заказать в десятках различных цветовых комбинаций экстерьера и интерьера, которые подойдут как молодежи, так и степенным клиентам.

Пикап для изнурительных погонь

Для компании Ford, в отличие от Mercedes, пикапы — дело привычное. Но ее новая модель обладает совсем уж узкой специализацией. Американские конструкторы совместно с 26 специалистами из полиции США и Канады разработали пикап для нужд правоохранительных органов. Основное предназначение модели — погони за нарушителями, однако при максимальной скорости машины в 160 км/ч в это слабо верится.

© Фото : Ford Ford F-150 Police Responder © Фото : Ford Ford F-150 Police Responder

Разработчики утверждают, что главное в этой машине — не скорость передвижения, а ее выносливость, поэтому погони предполагаются длительные и изнуряющие. С этой целью были установлены более мощные система охлаждения, тормоза, стабилизаторы поперечной устойчивости и защита под кузовом. В салоне разместили полицейское оборудование и армировали спинки передних сидений для защиты от нападения сзади.

"Трава" вместо запаски

Полиция США пытается пресечь очередной канал поставки наркотиков из соседней Мексики: в новых автомобилях Ford Fusion. На днях сотрудники автосалонов марки в американских штатах Огайо и Пенсильвания обнаружили марихуану, размещенную в нишах для запасных колес. Всего в качестве таких "контейнеров" наркодельцы использовали 15 машин. Автомобили поступили к дилерам с мексиканского завода Ford по железной дороге, однако сотрудники автосборочного предприятия в этих делах оказались не замешаны. Полиция уверена, что "травку" на сумму около миллиона долларов в автомобили подкинули где-то по пути. Пару месяцев назад аналогичный случай произошел в Миннесоте, и в тот раз один из Fusion с марихуаной даже успели передать клиенту.

Каскадер вместо манекена

Ради рекламы в Hyundai готовы пойти на все — даже на проведение краш-теста по методике Euro NCAP с участием живого человека вместо манекена. Благо водителем за рулем седана Solaris оказался опытный российский каскадер Мартин Иванов, который выступал дублером Мэтта Дэймона в фильмах про суперагента Борна и Дэниела Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде.

Испытание устроили на автодроме ADM Raceway в Мячково по всем канонам европейской организации, проверяющей безопасность новых автомобилей. Мартин разогнал автомобиль до 64 км/ч и направил его в железобетонный барьер. К счастью, кроме машины, все остались целы и невредимы.