Русский каскадер на краш-тесте, машина с одной педалью и пикап Mercedes

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. В России снова изменились правила дорожного движения, и теперь в них есть понятие "электромобиль". Сами машины с электродвигателями становятся все необычнее и обзаводятся уникальными системами. Тем временем мексиканские преступники находят все новые способы транспортировки наркотиков в автомобилях, а корейцы устраивают краш-тесты с живыми людьми. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.
Теперь и с электродвигателями
В начале недели вступили в силу очередные изменения в правила дорожного движения. Впервые в России на законодательном уровне были закреплены понятия "электромобиль" и "гибридный автомобиль". Кроме того, поправками были введены новые знаки, ограничивающие проезд транспортных средств ниже определенных экологических классов. Мнения экспертов по этому поводу разделились: одни считают, что нововведения ограничат доступ многих автомобилистов в большие города, другие — что поправки улучшат экологический фон мегаполисов. Новые ПДД также расширили действие знака "Остановка запрещена" на маршрутный транспорт и позволили велосипедистам передвигаться по тротуарам в случае сопровождения или перевозки детей на велосипедах в возрасте до 14 лет. Раньше детям было запрещено ехать по проезжей части, а сопровождающим их взрослым — по тротуарам.
Еще одно правовое новшество пока ждет своего часа: Минфин подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым оплачивать административные штрафы смогут не только сами нарушители, но и любое другое лицо вместо них. Соответствующие изменения планируется внести в статью 32.2 КоАП. Возможность заплатить за другого понадобится тем, кто, например, использует чужой автомобиль. Сейчас погасить штраф имеет право только собственник транспортного средства; если это сделает другой человек, то деньги могут не поступить в бюджет и будут возвращены, а информация об оплате не поступит в базу данных ГИБДД. В настоящее время предложение ведомства обсуждается на портале проектов нормативных правовых актов.
Минус педаль
Nissan Leaf никогда официально не продавался в России, однако сумел стать самым популярным электрокаром нашей страны. По данным агентства "Автостат", на его долю приходится 37% от всех зарегистрированных у нас электромобилей. Второе поколение модели японцы покажут в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте (Германия), и позже собираются наладить его поставки в Россию.
До сих пор информация о модели полнилась только слухами, но на этой неделе Nissan рассекретил одну из инноваций Leaf: систему e-Pedal. Ее уникальность в том, что она позволит водителю электрокара управлять ускорением и замедлением при помощи только одной педали. Вторая тоже останется, но будет использоваться лишь для экстренного торможения. Дело в том, что торможение электрическим мотором электромобиля гораздо эффективнее, чем торможение привычным двигателем внутреннего сгорания. Японцы воспользовались этой особенностью: при помощи e-Pedal водитель сможет полностью остановить машину, просто убрав ногу с педали акселератора. Для ретроградов Nissan оставил возможность привычного управления автомобилем с автоматической трансмиссией — система e-Pedal будет активироваться отдельной кнопкой.
"Газель" и "автомат"
Две педали для "Газели" — такая же невидаль, как одна для электрокара, но совсем скоро легкие коммерческие грузовики отечественного производства обогатятся новой опцией: автоматической коробкой передач. Об этом в интервью порталу Auto.Mail.ru рассказал президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. В настоящее время двухпедальные машины проходят испытания, а дебют модификации с "автоматом" состоится в сентябре 2017 года на московской выставке "КомТранс".
Обновление бестселлеров
На российском рынке стартовали продажи сразу двух популярных новинок: свежих седанов KIA Rio и лифтбэков Skoda Rapid. Корейская модель уверенно лидирует в списке самых покупаемых автомобилей 2017 года, а с 17 июля официальные дилеры марки начали прием заказов на новое поколение Rio.
Седан будет предлагаться в шести комплектациях, с двумя двигателями и двумя типами трансмиссий. Машина в базовом оснащении стоимостью 669 990 рублей доступна только с 1,4-литровым агрегатом мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой "механикой". Из важного оборудования — две подушки безопасности, система стабилизации, контроль давления в шинах, кондиционер, антикоррозийная защита кузова и днища, пластиковая защита картера и четыре звуковых динамика без аудиосистемы. Топовая версия оценена в 989 900 рублей и дополнительно снабжена обогревом рулевого колеса, лобового стекла, передних и задних сидений, кожаными сиденьями, боковыми подушками и шторками безопасности, приборной панелью Supervision, аудиосистемой с USB, Bluetooth, навигацией и 7-дюймовым сенсорным дисплеем, а также датчиками парковки и другими опциями. Такой автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом".
Обновленные лифтбэки Skoda Rapid стартуют от 604 тысяч рублей за машину с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой "механикой". В начальную комплектацию вошли антигравийная защита кузова, система стабилизации, одна подушка безопасности, барабанные тормоза сзади, бортовой компьютер и четыре динамика без аудиосистемы. Оснащение топовой версии за 950 тысяч рублей предполагает наличие двух дополнительных эйрбегов, кожаной отделки салона, круиз-контроля, климат-контроля, обогрева передних сидений и зонта под сиденьем переднего пассажира. Чешская компания также предлагает огромный список опционального оборудования за дополнительную плату. В зависимости от выбранного варианта модель может быть оснащена 1,6-литровым 110-сильным двигателем с МКП5 или АКП6, а также 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 125 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями.
Два на Х
Mercedes-Benz пополнил свою модельную гамму пикапом X-Class. Это отнюдь не первый пикап в истории марки — на базе знаменитого "Гелика" (внедорожника G-Class) было построено немало экземпляров с открытым грузовым отсеком. Однако новая модель создана по классическим лекалам однотонных пикапов и будет конкурировать с Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200 и им подобными.
Базой для создания нового "Мерседеса" послужил Nissan Navara. За основу была взята самая дорогая комплектация японского пикапа, где привычная рессорная подвеска заменена на "легковую" многорычажную. Для автомобиля предусмотрено три дизельных и один бензиновый мотор мощностью от 163 до 258 л.с., два типа полного привода (подключаемый и постоянный), а также две разновидности трансмиссий — автоматическая и механическая.
Еще одна новинка — родом из Швеции, это кроссовер Volvo XC40, название которого компания анонсировала на днях официально. Как будет выглядеть новая модель, мы не знаем, но можем предположить по облику двух концептов — 40.1 Concept и 40.2 Concept. Сам автопроизводитель пока рассказывает только о том, что новый компактный кроссовер можно будет заказать в десятках различных цветовых комбинаций экстерьера и интерьера, которые подойдут как молодежи, так и степенным клиентам.
Пикап для изнурительных погонь
Для компании Ford, в отличие от Mercedes, пикапы — дело привычное. Но ее новая модель обладает совсем уж узкой специализацией. Американские конструкторы совместно с 26 специалистами из полиции США и Канады разработали пикап для нужд правоохранительных органов. Основное предназначение модели — погони за нарушителями, однако при максимальной скорости машины в 160 км/ч в это слабо верится.
Разработчики утверждают, что главное в этой машине — не скорость передвижения, а ее выносливость, поэтому погони предполагаются длительные и изнуряющие. С этой целью были установлены более мощные система охлаждения, тормоза, стабилизаторы поперечной устойчивости и защита под кузовом. В салоне разместили полицейское оборудование и армировали спинки передних сидений для защиты от нападения сзади.
"Трава" вместо запаски
Полиция США пытается пресечь очередной канал поставки наркотиков из соседней Мексики: в новых автомобилях Ford Fusion. На днях сотрудники автосалонов марки в американских штатах Огайо и Пенсильвания обнаружили марихуану, размещенную в нишах для запасных колес. Всего в качестве таких "контейнеров" наркодельцы использовали 15 машин. Автомобили поступили к дилерам с мексиканского завода Ford по железной дороге, однако сотрудники автосборочного предприятия в этих делах оказались не замешаны. Полиция уверена, что "травку" на сумму около миллиона долларов в автомобили подкинули где-то по пути. Пару месяцев назад аналогичный случай произошел в Миннесоте, и в тот раз один из Fusion с марихуаной даже успели передать клиенту.
Каскадер вместо манекена
Ради рекламы в Hyundai готовы пойти на все — даже на проведение краш-теста по методике Euro NCAP с участием живого человека вместо манекена. Благо водителем за рулем седана Solaris оказался опытный российский каскадер Мартин Иванов, который выступал дублером Мэтта Дэймона в фильмах про суперагента Борна и Дэниела Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде.
Испытание устроили на автодроме ADM Raceway в Мячково по всем канонам европейской организации, проверяющей безопасность новых автомобилей. Мартин разогнал автомобиль до 64 км/ч и направил его в железобетонный барьер. К счастью, кроме машины, все остались целы и невредимы.