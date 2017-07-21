Путин ответил шуткой на вопрос школьников о "черном чемоданчике"

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи в ответ на прилагающийся к одному из вопросов детей черный ящик, в котором находился миниатюрный спутник, пошутил, что у него "есть черный чемоданчик".

"Тут у нас есть черный ящик, да? Ребят, показывайте. Только подумайте: в этом черном чемоданчике лежит – чтобы вы думали? Настоящий – что?" — обратился ведущий, анонсировавший вопрос, к главе государства.

"У меня тоже есть "черный чемоданчик", — пошутил в ответ Путин.

"Ваш-то чемоданчик, понятное дело, круче, но этот вас тоже удивит", — заверил главу государства ведущий. "В этом чемоданчике настоящий космический спутник (для исследования космической погоды)", — добавил он.

"Ядерный чемоданчик" президента России является частью автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". Всего существует три таких устройства — по одному у главы государства, министра обороны и начальника Генерального штаба. Только при получении закодированного сигнала с тремя подтверждениями система будет приведена в действие.