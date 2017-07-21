Путин обратил внимание липецкого губернатора на проблему кружков творчества

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с воспитанниками "Сириуса" обещал обратить внимание губернатора Липецкой области Олега Королева на проблему с финансированием кружков детского творчества в этом регионе; президент выразил уверенность, что Королев сможет исправить сложившуюся ситуацию.

Школьник из Липецкой области рассказал президенту, что кружок моделирования бумажных ракет в его городе долгое время не получает государственного финансирования. Он попросил обратить внимание на эту проблему, поскольку она является повсеместной для многих региональных домов творчества.

"Это проблема регионального уровня. Нужно попросить вашего губернатора, я его попрошу, он обратит на это внимание, потому что внеклассная подготовка – уровень финансирования муниципалитетов регионов. К сожалению, там много проблем, это правда. Но губернатор у вас человек очень опытный, знающий, (Олег) Королев, да? Он давно работает, думаю, что он в состоянии сориентироваться и поправить эту ситуацию", — сказал Путин.