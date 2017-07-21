Путин призвал глав субъектов развивать центры для детей, подобные "Сириусу"

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов РФ развивать в своих регионах образовательные центры для одаренных детей, подобные центру "Сириус" в Сочи.

"Конечно, он не вмещает то количество одаренных и перспективных детей, которое у нас в стране есть. Поэтому следующий этап — это развитие, но это уже дело самих регионов, развитие подобных структур в регионах РФ", — сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

Он подчеркнул, что за два года существования образовательного центра "Сириус" в нем прошли обучение 15 тысяч детей практически из всех регионов России. В этом году, по словам Путина, в "Сириусе" появилось несколько новых направлений: живопись, химия, биология, шахматы, информатика.

"Мы посчитали, что это очень востребованные и перспективные направления", — сказал глава государства.

Он напомнил, что образовательному центру передано еще одно крупное здание олимпийской инфраструктуры — комплекс оргкомитета Олимпийских игр. "Давайте поговорим о том, как это будет использоваться, и о перспективах развития", — сказал глава государства.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.