Путин: "Сириус" сможет в будущем сотрудничать с иностранными центрами

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Сочинский образовательный центр "Сириус" в будущем может сотрудничать с аналогичными центрами в других странах, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с воспитанниками центра.

"Сириус" создавался, и задумка моя заключалась в том, чтобы собирать здесь талантливых молодых людей, талантливых детей по основным направлениям развития науки, искусства, образования, спорта — здесь, в стране, у нас, с тем чтобы создать условия, сопровождать вас потом, после окончания школ, специальных учебных заведений, высших учебных заведений, вплоть до трудоустройства", — сказал Путин.

Он пояснил, что "речь идет о национальной элите".

"Так что мы, может, и будем поддерживать контакты с аналогичными центрами в других странах — хотя аналогичных центров нигде нет — но будем искать партнеров, можно и кого-то пригласить сюда", — сказал Путин, отвечая на вопрос школьницы, не планируется ли сделать "Сириус" международным центром.

Президент уточнил, что подобные международные центры в России есть, например, "Артек", "Орленок" и "Океан", а "Сириус" все же больше ориентирован на российских школьников.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус"