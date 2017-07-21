Путин считает, что счастливые моменты в жизни связаны с преодолением себя

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Счастливые эпизоды в жизни связаны с моментами преодоления себя, которые формируют характер, рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с воспитанниками центра "Сириус".

Президента спросили о том, какой момент жизни он считает самым счастливым и необычным, хватает ли ему на такие моменты времени сейчас.

"Сложно ответить. Вообще такие моменты, они связаны с какими-то достижениями, с какими-то победами, с каким-то преодолением себя в чем-то. Они запоминаются, и считаю, что даже если это маленькие (победы), они имеют значение, потому что формируют человека. Формируют характер. Я упоминал, допустим, об одном из ярких впечатлений: рядовое соревнование на достаточно низком уровне я запомнил на всю жизнь, потому что это было связано с тем, что я поверил в себя, что я могу. Таких моментов было немало, надеюсь, что еще немало будет. И вам того же желаю", — сказал Путин.

Ранее, отвечая на другой вопрос в ходе встречи с воспитанниками "Сириуса", Путин рассказал как на соревновании в схватке с соперником "отдал все" и гордится тем, что был в состоянии это сделать. "Я до сих пор горжусь тем, что я был в состоянии это сделать. Кстати говоря, хорошее качество — уметь идти до конца для достижения своей цели", — сказал тогда он.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>