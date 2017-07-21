Путин заявил, что Россия вышла из "негативного пике по демографии"

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Россия вышла из негативного демографического пике, второй год подряд наблюдается естественный прирост населения, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с воспитанниками центра "Сириус".

"Мы не находимся в списке с отрицательным приростом населения, наоборот… Изменилось два года назад. Мы на протяжении предыдущих нескольких лет осуществляли ряд программ, связанных с поддержкой материнства и детства. И это наряду с определенными, недостаточными пока, но заметными изменениями в области здравоохранения привело и к увеличению продолжительности жизни в РФ, к снижению существенному младенческой смертности… и почти к нулю свели материнскую смертность", — сказал Путин.

"Мы вышли из этого негативного пике, у нас наблюдается второй год даже небольшой естественный прирост населения", — добавил президент.