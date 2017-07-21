Путин распорядился помочь девочке, играющей на скрипке и фортепиано

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился помочь юной музыкантше в получении музыкального образования сразу по двум специальностям.

Воспитанница детского центра "Сириус" в Сочи на встрече с президентом РФ рассказала, что успешно учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по двум специальностям – скрипка и фортепиано и даже побеждала в крупных конкурсах по обоим направлениям. При этом она сообщила, что на бюджетной основе она учится только по специальности скрипка, а чтобы получить диплом и по фортепиано, ей необходимо оплатить полную стоимость обучения, хотя все предметы, за исключением специальности, одни и те же.

Юная музыкантша отметила, что музыкантов, как и она профессионально обучающихся игре на двух инструментах, немного, и обратилась к Путину с просьбой нормативно разрешить заниматься на нескольких музыкальных инструментах, отдельно оплачивая лишь занятия по второй специальности.

"Я думаю, что это действительно какой-то эксклюзив, случай не массовый, и исключение для вас точно можно сделать. Я попрошу коллег, которые невидимо присутствуют, это пометить, и мы это сделаем", — отозвался президент.

При этом Путин выразил уверенность, что "это решение учебного заведения, а не решение на уровне правительства".

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>