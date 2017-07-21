Кадыров раскритиковал правозащитников, стремящихся "словить хайп"

ГРОЗНЫЙ, 21 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил работу правозащитников, стремящихся, по его словам, "словить хайп" на защите определенного круга лиц, так как получить гранты на социальных проблемах не получается.

"Я давно наблюдаю за тем, как в правозащитном сообществе, как в российском, так и в зарубежном складывается пагубная тенденция защиты прав и свобод определенного круга лиц. Если историю можно выкрутить в политическое русло, вызвать искусственный резонанс, то правозащитник с радостью берутся за дело. Хайп словить – как модно сейчас говорить", — написал Кадыров в своем канале в мессенджере Telegram.

Он отметил, что социальные проблемы регионов и простых граждан правозащитников не волнуют, а их излюбленной темой является Чечня. "На реальных проблемах людей гранты не заработаешь и псевдоправозащитную деятельность не развернешь… Излюбленная тема этих организаций – Чеченская республика", — пишет Кадыров.

При этом глава региона называет преступными действия правозащитников, выступающих в защиту тех, кто сам нарушает чьи-то права.

"Защищать права тех, кто сам их нарушил – преступно. Творить добро без справедливости невозможно. Правозащита – это истина, добро и справедливость, нарушая одну из составляющих, данные организации потакают преступникам", — написал глава Чечни.