Путин заявил, что число бюджетных мест в вузах увеличивается

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что количество бюджетных мест в российских вузах увеличивается, а не сокращается.

"Количество бюджетных мест не сокращается. Нет. Количество бюджетных мест увеличивается", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Ранее в отчете правительства РФ было указано, что общий объём контрольных цифр приёма на 2016/2017 учебный год составил 529 тысяч человек, а на 2017/2018 учебный год — 530 тысяч человек.

Приемная кампания в вузы началась в России 20 июня. У абитуриентов начали принимать документы для поступления на бюджетное отделение по очной и очно-заочной формам обучения. Абитуриенты могут подать заявление о приеме не более чем в пять вузов и не более чем по трем направлениям подготовки. Предусмотрены два этапа приема, на первом — к 3 августа — заполняются 80% бюджетных мест вуза, к 8 августа распределяются оставшиеся места. В настоящее время российские вузы набирают студентов по результатам Единого государственного экзамена, в некоторых проводятся дополнительные испытания.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>