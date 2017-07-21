Путин рассказал, что понимает под словом "успех"

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что под словом "успех" понимает возможность и умение воспользоваться достигнутым результатом или сделать так, чтобы это могли сделать другие люди.

"Успех для меня — это возможность воспользоваться результатами достижения какой-то цели, возможность воспользоваться результатами решения какой-то задачи. Вот ставишь перед собой какую-то цель, добился ее, но этого недостаточно. Нужно еще иметь возможность и уметь воспользоваться этими результатами, или самому, или сделать так, чтобы другие могли этим воспользоваться", — сказал Путин в ходе встречи с воспитанниками "Сириуса".