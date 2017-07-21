Путин рассказал, что его отговаривали от создания центра "Сириус"

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что специалисты отговаривали его от создания детского центра "Сириус" в Сочи, потому что хоккеисты могли "набить морду математикам".

"Вот так вот постепенно я пришёл к выводу о том, что нам нужно создавать такой комплексный центр. Поделился с некоторыми своими коллегами в Москве. Люди очень интересные, очень грамотные, как сейчас говорят, продвинутые, хорошие специалисты, но они мне это, правда, не сказали, а сказали через общие наши связи. Но не мне, а так как бы высказывали вслух эти идеи. Какие? Они сказали: "Ничего у вас не получится", — рассказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

Президент сообщил, что у него возник встречный вопрос.

"Я говорю: "А почему это ничего не получится?" А потому что вот эти ваши хоккеисты, если всех их вместе соберете, они здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками", — отметил он.

Глава государства признался, что определенная тревога у него была.

"А потом я поговорил с выдающимися хоккеистами, которыми мы гордимся по праву. И они мне говорят: "Ничего этого не будет". Я говорю: "Почему?" А потому что наши ребята, те, которые добиваются в спорте хороших результатов, они знают цену победы, цену успеху знают", — рассказал Путин.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>