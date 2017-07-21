Путин признался, что в детстве постоянно баловался

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что постоянно баловался в детстве.

"Конечно, постоянно. Чего и тебе желаю", — с улыбкой ответил глава государства на вопрос юной воспитанницы образовательного центра "Сириус" о его поведении в детстве.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.