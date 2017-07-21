Путин рассказал, какие законы должны действовать в интернете

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. В России нет цензуры, но в интернете должны действовать такие же законы, как при регулировании общественной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с детьми в образовательном центре "Сириус".
"Я бы не говорил о цензуре, у нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали. Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданной цензуру в интернете.
В то же время, отметил глава государства, что касается свободы слова в интернете, то "свобода — это одна из фундаментальных ценностей". "Но говоря об этом, я, если помните, еще и сказал, что она все-таки заканчивается или, во всяком случае, трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека", — отметил глава государства.
Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>