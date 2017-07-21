Путин считает, что человечество находится на пороге нового скачка развития

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Человечество находится на пороге нового скачка развития, считает президент РФ Владимир Путин.

"Глобальные изменения происходят всегда, просто с разной скоростью. В средние века это была одна скорость изменений, в ХХ веке – другая, в наше время эта скорость значительно увеличена. Связано это с накоплением знаний: чем больше знаний у человечества, тем быстрее изменения. Кроме этого, конечно, есть такой феномен, как "накопление, накопление и скачок". Так что мы на пороге этого скачка, похоже, находимся", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками "Сириуса" в Сочи.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>