Путин: эксперты должны решать, могут ли школьники сдавать ОГЭ по музыке

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что учащиеся музыкальных школ могли бы сдавать ОГЭ по музыкальным предметам, но этот вопрос необходимо обсуждать с экспертами.

"Это вопрос, прежде всего, к экспертам. У нас же есть Академия педагогических наук, есть соответствующее министерство, есть ваши наставники. На мой взгляд, малопросвещенный в этой сфере, это возможно. Но я уверен, что будут возражения, связанные с тем, что человек, когда доходит до какого-то уровня образования, получает документ об этом, он обязательно должен обладать определенным набором знаний, должен быть разносторонне развитым человеком", — сказал Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи, отвечая на вопрос, возможно ли сделать так, чтобы учащиеся музыкальных школ выбирали музыкальные предметы в качестве одного из ОГЭ.

При этом президент подчеркнул, что экспертам все же стоит прислушаться к мнению школьников. "Поговорим с коллегами на эту тему", — заключил он.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>