СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось разгадать тайну создания Вселенной и Солнечной системы.

Во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи президента спросили, какие неразгаданные тайны истории он бы хотел раскрыть.

"Тайна какой истории? Скажем, история мироздания, создание нашей Вселенной и Солнечной системы, это очень интересная, кстати, история, мне бы очень хотелось ее разгадать. Мне бы очень хотелось все-таки понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы: это Большой взрыв или какие-то другие явления?" — сказал Путин.

Президент рассказал, как несколько лет назад пригласил ученых из Академии наук и попросил провести курс бесед с членами Совета безопасности РФ. "Мои коллеги, они со мной, как правило, не особенно спорят, но чувствовалось, что им не очень хочется время терять… но потом все увлеклись этими рассказами, этими беседами", — сказал Путин.

По словам президента, когда ученые рассказали о теории Большого взрыва, он задумался о создании Вселенной. "И вот когда мы подошли к этому моменту, я у человека, который с нами эти беседы проводил из Академии наук, я его спрашиваю: "Послушайте, вот так это возможно?". Он говорит: "Да, так можно себе представить, что так происходит". Я говорю: "А откуда взялась первоначально эта масса?". Он на меня внимательно посмотрел и говорит: "А это не к нам вопрос, пока мы ответа не знаем, это к батюшке, пожалуйста". Очень интересно об этом думать и интересно в этом разобраться", — рассказал Путин.

"Если касаться истории человечества, то, конечно, очень важно, как происходила смена эпох. Очень интересно посмотреть, как от одного уклада человечество переходило к другому укладу", — добавил российский лидер, приведя в пример эпоху рабовладения, феодализма.

Что касается истории России, то президенту, по его словам, было бы очень интересно посмотреть на то, как страна выходила из критических ситуаций в самый сложный период. "(Интересно) как, во-первых, она туда попадала в эти смутные времена и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну из той ситуации, в которую она попадала", — рассказал Путин. По его словам, ему интересен вопрос о том, как зарождалось народное движение в Новгороде, как происходила консолидация народов и этносов на огромной территории, которую занимает страна, как одни этносы исчезали и появлялись другие, как они взаимодействовали между собой.

"У нас очень много того, над чем можно было бы подумать, чем можно было бы позаниматься", — заключил российский лидер.