Госдума приняла закон об ограничении продажи спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, который, в частности, запрещает розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе посредством торговых автоматов.

Вендинг и интернет

"В целях недопущения продажи спиртосодержащей пищевой продукции в сети розничных магазинов (спиртосодержащая пищевая продукция должна рассматриваться как сырье для производства алкогольной продукции) законопроектом предлагается ввести запрет на розничную торговлю спиртосодержащей пищевой продукцией", — поясняли авторы инициативы.

Документ запрещает розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции посредством торговых (вендинговых) автоматов. При этом правительству РФ предоставляется право устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Закон также запрещает распространение в интернете информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, этилового спирта, розничная продажа которых ограничена или запрещена действующим законодательством.

За распространение такой информации для граждан устанавливается административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон вносит и другие изменения, в том числе, предусматривающие введение административной ответственности за незаконное перемещение физлицами алкогольной продукции.

Фармацевтика, тоники и алкоголь на борту самолете



Законопроектом предлагается ввести обязанность установки средств измерения на емкости для приемки фармацевтической субстанции этанола или этилового спирта для лиц, использующих такую субстанцию для производства спиртосодержащих лекарственных средств и спиртосодержащих медицинских изделий.

Закон запрещает производство и оборот, за исключением для целей экспорта, алкогольной продукции с содержанием спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества. Перечень таких веществ устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным исполнительным органом.

Законопроект разрешает авиаперевозчику реализовывать на борту воздушного судна алкогольную продукцию, которая принадлежит организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Это станет возможным в случае, если такая продукция размещена на бортах воздушных судов в качестве припасов.

Перевозчик будет вправе при оказании услуг общественного питания по договору с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита, предоставлять пассажирам на воздушных судах алкогольную продукцию, принадлежащую данной организации.