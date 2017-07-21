Путин рассказал, как учился в школе

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в школе учился нормально, но ничего выдающегося не совершал, а преподаватели в старших классах помогли ему подготовиться к поступлению в университет.

"Учился нормально, ничего такого выдающегося я там не совершал", — сказал российский президент на встрече с воспитанниками центра "Сириус".

Он рассказал, что до восьмого класса, включая восьмой класс, учился в одной школе, а потом перешел в другую. По его словам, та школа была при технологическом институте и с уклоном в химию и физику.

"Но я пришел и чего-то меня "переклинило" — решил поступать в университет на юридический факультет. Когда я посмотрел, что нужно сдавать на юридический факультет, я понял, что я не совсем туда попал. Чтобы сдать экзамены, мне пришлось заниматься иностранным языком, который у меня был в очень плохом состоянии, историей, литературой", — добавил Владимир Путин.

Он отметил, что преподаватели это сразу заметили и помогали ему. "Я до сих пор им за это благодарен", — добавил российский президент.

"Поступил в университет, закончил его, и так далее. Поэтому важно как можно быстрее определиться, сделать этот выбор, и второе — важно понимать, как нужно идти к цели, что для этого нужно. И, конечно, очень важно встретить понимающих людей, которые поддержат. У меня такие люди были", — подытожил президент России.