Путин рассказал о "дворовом" и спортивном воспоминаниях своего детства

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи рассказал о двух ярких воспоминаниях своего детства, одно из которых – его некорректное поведение во дворе в центре Ленинграда и полученный резкий отпор.

"Я уже большой мальчик. Я уже запамятовал какие там яркие впечатления", — иронично прокомментировал Путин вопрос юного фигуриста о самом ярком воспоминании своего детства.

"Значительную часть времени я рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. Одно из таких вот ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое некорректное поведение", — добавил президент.

Российский лидер поделился воспоминанием, что в его детстве такие инциденты повторялись неоднократно.

"Но это учит не просто вежливому отношению к другим людям, а учит уважать других людей", — отметил Путин.

Когда глава государства начал заниматься спортом, то, по его словам, яркие впечатления уже были связаны со спортивными состязаниями. Он рассказал как на соревновании в схватке с соперником "отдал все" и гордится тем, что был в состоянии это сделать.

"И я, и мой соперник отдали все, совсем, я уже почти не мог дышать. Я до сих пор горжусь тем, что я был в состоянии это сделать. Кстати говоря, хорошее качество – уметь идти до конца для достижения своей цели", — заключил Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>