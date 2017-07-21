Путин назвал плюсы ЕГЭ

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Благодаря ЕГЭ удалось добиться значительного увеличения числа студентов из регионов в ведущих вузах страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра "Сириус".

"Здесь есть и плюсы в этом ЕГЭ. Вы знаете, в крупнейшие, ведущие вузы страны до того, как ЕГЭ был введен и заработал в полном объеме, ребята с периферии попадали в эти вузы в небольшом количестве. Это было всего 10-15%. Сейчас у нас свыше 60% (студентов из регионов – ред.) в ведущих вузах страны учатся и поступают туда ребята с периферии, не из Москвы и не из Петербурга. Это существенным образом расширило географию и возможности для талантливых одаренных ребят со всей территории РФ… и это безусловный плюс ЕГЭ", — сказал Путин.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. На данный момент обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, однако список обязательных экзаменов планируется расширять. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.