Путин напомнил о наградах для педагогов победителей олимпиад

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи напомнил, что в России существует система поощрений для тренеров и педагогов, ученики которых стали победителями олимпиад, добавив, что если награды не доходят, то это явное упущение со стороны соответствующих административных структур.
"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве.