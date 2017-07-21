Путин напомнил о наградах для педагогов победителей олимпиад

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи напомнил, что в России существует система поощрений для тренеров и педагогов, ученики которых стали победителями олимпиад, добавив, что если награды не доходят, то это явное упущение со стороны соответствующих административных структур.

"У нас существует целая система поощрений и тренеров и педагогов… Те ваши наставники, которые вас готовят к таким крупным мероприятиям… готовят, совершенно очевидно, хорошо, отлично. У нас наши ребята выигрывают постоянно, занимают первые места… на подобных соревнованиях. И если до них эти награды не доходят, то это явное упущение со стороны соответствующих административных структур. Мы это упущение исправим", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли поощряться работа педагогов и наставников, подготовивших медалистов международной Олимпиады по математике, например, будет ли им присуждаться звание заслуженного учителя РФ?

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве.