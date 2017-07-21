Путин: делаем все, чтобы поддерживать региональные художественные школы

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи заявил, что правительство оказывает всяческую поддержку региональным художественным школам, чтобы их выпускники были достойны ведущих вузов России.

"Мы стараемся делать все, особенно на региональном уровне, чтобы поддержать эти художественные школы, которые у нас традиционно создавались на протяжении предыдущих десятилетий. Многие, кстати, работают весьма успешно. Но нацелены ли они на то, чтобы выпускники этих школ поступали в высшие учебные заведения в Москве и Петербурге? Этого я не могу сказать. Если вы считаете, что на это нужно обратить внимание — мы это сделаем", — ответил Путин на вопрос о том, как ученикам художественных школ с регионов попасть в эти вузы, если многие эти учебные заведения не поддерживаются.

Президент также отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы отвечать требованиям высших образовательных учреждений, проявлять талант и настойчивость.

"Если человек хочет добиться какой-то цели и знает, что в том или ином учебном заведении есть какие-то требования, значит нужно стремиться к тому, чтобы эти требования выполнить. Особенно при современных способах дистанционного образования. Наверное, это не самый простой выбор, не самый просто вариант решения проблемы, но когда человек лично для себя решает что-то делать, надо искать пути, надо проявить талант, настойчивость", — сказал Путин.