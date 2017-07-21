Путин: делаем все, чтобы поддерживать региональные художественные школы

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи заявил, что правительство оказывает всяческую поддержку региональным художественным школам, чтобы их выпускники были достойны ведущих вузов России.
Президент также отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы отвечать требованиям высших образовательных учреждений, проявлять талант и настойчивость.
"Если человек хочет добиться какой-то цели и знает, что в том или ином учебном заведении есть какие-то требования, значит нужно стремиться к тому, чтобы эти требования выполнить. Особенно при современных способах дистанционного образования. Наверное, это не самый простой выбор, не самый просто вариант решения проблемы, но когда человек лично для себя решает что-то делать, надо искать пути, надо проявить талант, настойчивость", — сказал Путин.