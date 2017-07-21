Путин рассказал, как ведет себя в стрессовых ситуациях

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи признался, что у него постоянно возникают стрессовые ситуации, однако, по его словам, он научился с этим справляться, хотя срывы все же бывают.
По словам главы государства, "чем умнее человек, чем интеллигентнее, чем образованнее, тем у него меньше агрессии, во всяком случае, у него больше способности ее подавлять".
Президент отметил, что считает проявление агрессии слабостью.
"Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми — это отчасти проявление слабости, а мне это не нравится", — сказал он.
"Но в целом мне удается с этим справляться, чего и вам желаю", — заключил президент.