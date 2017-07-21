Путин рассказал, как ведет себя в стрессовых ситуациях

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи признался, что у него постоянно возникают стрессовые ситуации, однако, по его словам, он научился с этим справляться, хотя срывы все же бывают.

"Конечно, и у меня постоянно возникают такие стрессовые, полустрессовые ситуации, мне многое не нравится. Но все-таки я научился себя сдерживать, и не знаю, как это со стороны смотрится, но я считаю, что мне это удается. Более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении с теми, кто эти эмоции сдерживать не может", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он справляется с агрессией в свой адрес и позволяет ли себе проявлять агрессию по отношению к кому-либо.

По словам главы государства, "чем умнее человек, чем интеллигентнее, чем образованнее, тем у него меньше агрессии, во всяком случае, у него больше способности ее подавлять".

Президент отметил, что считает проявление агрессии слабостью.

"Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми — это отчасти проявление слабости, а мне это не нравится", — сказал он.

"Но в целом мне удается с этим справляться, чего и вам желаю", — заключил президент.