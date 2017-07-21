Путин заявил, что российской системе образования нужны изменения

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что изменения в системе образования нужны, но говорить об этом должен не он, а эксперты.

Во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи из зала президента спросили, возможно ли произвести глобальные изменения в образовании в наше время. Дети жаловались на то, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ, в частности по физике, заучивают готовые формулировки и учатся решать стандартные задачи, из-за этого падает интерес к предмету.

"Конечно, физика очень нужна, а это значит, что нужно вносить изменения и в систему преподавания. Я сейчас не отвечу вам, что конкретно надо сделать и как нужно изменить преподавание отдельных предметов, в том числе по физике, скажем, по математике — это все дело специалистов. Я не могу подменять собой мнение экспертов, это было бы неправильно и, как модно говорить, контрпродуктивно, даже вредно. Поэтому дело прежде всего специалистов", — сказал Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>