Путин рассказал детям, как появился центр "Сириус" и почему он так назван

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи рассказал о том, что лично придумал название центра, сравнив талантливых молодых людей с самой яркой звездой на небе.

"Могу похвастаться, что и название тоже я придумал. Долго думал, как же так вот, чтобы все считалось, вот здесь, в вашем будущем заведении учебном воспитательном. Чтобы было понятно, что здесь собрались талантливые молодые люди, устремленные в будущее, яркие… Вспомнил, что самая яркая звезда на небе – это Сириус, вот так возникло название", — сказал Путин в пятницу во время общения со школьниками из 66 регионов РФ.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>