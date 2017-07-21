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Общество

Эксперт рассказал, как минимизировать вред гаджетов для зрения детей

15:5821.07.2017
(обновлено: 15:59 21.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДети. Архивное фотоДети. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Ухудшения зрения от использования детьми и взрослыми гаджетов можно избежать, если соблюдать несколько правил: иметь чувство меры, не пользоваться устройствами в темноте, держать их подальше от глаз и чаще бывать на свежем воздухе, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ирина Лещенко.

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Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на исследование "Национального научно-практического центра здоровья детей" Минздрава РФ, что использование гаджетов как дома, так и в школе, снизило зрение у половины третьеклассников, а распространенность миопии среди учеников младших классов за 9 лет увеличилась на 20%.

"Прежде всего, нельзя давать гаджеты совсем маленьким детям — двухлетним и трехлетним — а также ограничивать использование их ребенком. Нельзя пользоваться этими устройствами в темноте — нужно, чтобы было достаточно хорошее освещение", — рассказала Лещенко.

Не утыкаться носом

По словам эксперта, не нужно "утыкаться в планшет носом" – надо выдерживать расстояние.

"У каждого человека оно индивидуальное и составляет длину руки до локтя. Определить его можно, приложив кончики пальцев к нижнему веку: именно на получившемся расстоянии и нужно держать мобильный телефон, планшет или книгу. Рабочее расстояние до монитора компьютера должно составлять длину вытянутой руки", — пояснила Лещенко.

Соответственно, как уточнила врач-офтальмолог, у ребенка это расстояние будет меньше, но его глаз адаптирован к работе на таких условиях.

Крупный текст и свежий воздух

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Текст на портативных электронных устройствах не должен быть мелким, чтобы не приходилось напрягать зрение, добавила врач. При этом, по словам Лещенко, нет градации, что вреднее для человеческого глаза — планшет или мобильный телефон, однако считается, что чем лучше и современнее экран – тем он безопаснее.

Телевизор же следует смотреть на расстоянии 2-3 метров, а если он с большой диагональю, то это расстояние лучше увеличить до 5-6 метров.

Самое же главное, по словам врача – чаще бывать на свежем воздухе, особенно эта рекомендация относится к детям.

"Исследования относительно зависимости зрения детей от их пребывания на свежем воздухе проводились в ряде стран юго-восточной Азии, в Австралии, Сингапуре, Китае. Они показали, что чем больше ребенок проводит времени вне помещения, тем ниже вероятность того, что у него будут развиваться какие-то изменения зрения, в частности, близорукость", — заявила РИА Новости Лещенко.

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