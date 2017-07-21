В Москве 80 тысяч маломобильных граждан получили помощь в метро в 2017 году

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена с начала года оказали помощь 80 тысячам пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

"Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метро с начала этого года оказал помощь около 80 тысячам пассажиров", — рассказали в пресс-службе.

Самыми востребованными станциями по пользованию этой услугой оказались станции "Кропоткинская" (обратились 2302 человека), "Баррикадная" (2007), "ВДНХ" (1578), "Перово" (1349) и "Первомайская" (1256).

Как отметили в метро, услугами центра, которому осенью этого года исполняется ровно 4 года, пассажиры стали пользоваться гораздо чаще, чем в прошлом году. Так, в июне текущего года инспекторы оказали помощь более 10 тысячам пассажиров, за аналогичный период 2016 года в Центр для сопровождения обратилось 6,5 тысяч пользователей метро.

Центр обеспечения мобильности пассажиров оказывает помощь гражданам с ограниченными возможностями как в московском метрополитене, так и на Московском центральном кольце (МЦК), активно сотрудничает с ООО "Аэроэкспресс" и крупнейшими вокзалами Москвы по сопровождению к поездам дальнего и пригородного сообщения.

Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально возможному, безопасному и комфортному передвижению по метрополитену и МЦК маломобильных категорий граждан: с нарушение слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и другие), а также организованных групп пассажиров, в том числе детских (дети до 11 лет). Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования – от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со станции.