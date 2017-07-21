Гурцкая прокомментировала запрет на перелет беременной женщине

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Женщинам, которые находятся на поздних сроках беременности и планируют авиаперелет, необходимо иметь с собой справку от врача о том, что к этому нет противопоказаний — при наличии такого документа беременную не имеют права не пускать на рейс, сообщила РИА Новости председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая.

Следственный комитет РФ в настоящее время проверяет информацию о сотрудниках авиакомпании, не пустивших на борт самолета беременную женщину с двумя детьми. Компания "ВИМ-Авиа" объяснила действия своих сотрудников вопросами безопасности. Как отметил перевозчик, женщина планировала совершить 8-часовой перелет по маршруту Москва-Магадан на 38-й неделе беременности, была угроза преждевременных родов.

"Есть стандартная процедура. Когда женщина находится на позднем сроке беременности, то требуется справка от врача, разрешающего перелёт. Ведь даже на коротком маршруте есть риск непредвиденной ситуации, ставящей под угрозу жизнь не только матери, но и не рождённого ребёнка. Если такая справка есть, то авиакомпания не имеет права не допустить на борт беременную пассажирку", — заявила Гурцкая.