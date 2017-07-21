МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект о создании инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ).

Законопроект был подготовлен правительством РФ в исполнение поручений президента. Законодательная инициатива направлена на обеспечение условий для создания и функционирования ИНТЦ. Согласно законопроекту, такие центры будут создаваться и закрываться по инициативе правительства РФ.

Имущественное, организационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ИНТЦ должны осуществлять фонды — НКО, созданные в целях реализации проекта.

Управление ИНТЦ авторы инициативы предлагают возложить на управляющую компанию, в качестве которой может выступать российское акционерное общество, учредителем которого может быть правительство РФ. При этом финансирование фондов и управляющих компаний будет осуществляться за счет собственных средств, средств федерального бюджета и за счет других источников.