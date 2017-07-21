В Якутии предложили перенести часто затапливаемое паводком село Березовка

ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов предложил перенести на возвышенный участок село Березовка, которое ежегодно затапливается во время паводков на реке Алазея, сообщается на сайте правительства региона.

По данным правительства, село Березовка в Среднеколымском улусе является местом компактного проживания представителей коренного малочисленного народа Севера – эвенов. В мае этого года здесь был зарегистрирован максимальный уровень воды — 11,24 метра при критической отметке 10 метров. Кроме 37 домов с населением 283 человека подтопленными оказались котельная, дизельная электростанция с теплотрассами, детский сад, больница и культурно-этнографический центр, здание администрации, АТС. В селе введен режим ЧС.

Жители отмечают, что в этом году вода не уходила из села три недели, хотя обычно спадает за 2-3 дня. Кроме того, вопрос о переносе домов на возвышенность периодически возникает с 1970-х годов.

"Необходимо начать работу по поэтапному переносу села Берёзовка, сделать комплексный план переноса, который будет утвержден до конца года. Своим решением я создам постоянно действующий республиканский штаб по переносу села Берёзовка, чтобы правительство всегда держало на контроле этот вопрос", – заявил Борисов на встрече с жителями села.

Также Борисов заверил селян, что будет убеждать правительство региона помочь жителям в строительстве домов, а также проконтролирует доставку стройматериалов для ремонта зданий после паводка.

Как сообщает правительство, комиссия по подсчету ущерба утвердила список пострадавших, более 250 человек получили единовременную помощь на общую сумму 5,01 миллиона рублей. Тем, у кого отсутствовали документы на имущество, помогли из местного бюджета. Общая сумма на восстановление жилья, социальных объектов и иные расходы по ликвидации паводка составит 66 миллионов рублей. Дополнительно по указанию Егора Борисова правительством республики предусмотрено около 5,5 миллиона рублей на стройматериалы для частных домов.