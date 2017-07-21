Мизулина подготовит проект о регистрации браков вне ЗАГСа к осени

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что подготовит к осени законопроект о выездной регистрации брака.

Ранее в мае в ЗАГСе Москвы сообщили, что регистрация брака больше не будет сопровождаться дополнительными платными услугами, которые оказывали частные предприниматели: в частности вместо живой музыки с 1 мая будет звучать лишь фонограмма. В некоторых российских регионах подобные ограничения на коммерческие услуги в ЗАГСах ввели еще в 2015 году. Тогда сенатор Мизулина заявила о планах подготовить законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации брака не только в ЗАГСах, но и вне их стен, что позволит молодоженам отпраздновать свадьбу так, как им хочется.

"Законопроект о выездной регистрации брака будет готов к осени", — говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

По словам Мизулиной, необходимость узаконить выездную регистрацию брака объективно назрела. Ранее подобный документ уже вносила в Госдуму Тюменская областная дума, однако нижняя палата его отклонила.

"Мы подготовим и внесем на рассмотрение Думы новый вариант законопроекта, который станет итогом широкой дискуссии. Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак", — цитирует сенатора пресс-служба.

По словам Мизулиной, выездная регистрация брака должна предусматривать возможность государственной регистрации заключения брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ.