"Аэрофлот" расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правление "Аэрофлота" приняло решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов, сообщила компания.
Авиакомпания отмечает, что это очередной шаг по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в авиакомпании высококвалифицированных летных кадров.
В прошлом месяце руководство авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для поступающих на работу в "Аэрофлот" были установлены единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей.