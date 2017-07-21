"Аэрофлот" расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правление "Аэрофлота" приняло решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов, сообщила компания.

"Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов будет выплачиваться: при стаже от 1 года до 2 лет — 75 тысяч рублей, при стаже от 2 до 3 лет – 150 тысяч рублей, при стаже более 3 лет — 240 тысяч рублей. Данная система поощрения пилотов соответствует мировой практике гражданской авиации", — говорится в сообщении компании.

Авиакомпания отмечает, что это очередной шаг по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в авиакомпании высококвалифицированных летных кадров.

В прошлом месяце руководство авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для поступающих на работу в "Аэрофлот" были установлены единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей.