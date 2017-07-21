Компания "Заречная" в Кузбассе выплатила 94 млн рублей долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Угольная компания "Заречная" в июле погасила задолженность по зарплате за май и выплатила 93,8 миллиона рублей работникам двух своих шахт в городе Полысаево Кемеровской области, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

"На 1 июля 2017 года задолженность по заработной плате по всей области составила 254 миллиона рублей. Почти 225 миллионов рублей, или 88% от размера задолженности, учтенной Кемеровостатом, приходится на ООО "Юргинский машиностроительный завод" (47 миллионов рублей перед 2 705 работниками) и УК "Заречная": ОАО "Шахта "Заречная" (137 миллионов рублей перед 3 433 работниками) и ОАО "Шахта "Алексиевская" (39 миллионов рублей перед 1 025 работниками)", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, органы областной прокуратуры ко всем предприятиям группы УК "Заречная" принимали меры реагирования: с начала года внесено 11 представлений, по которым погашена задолженность на сумму более 280 миллионов рублей, 11 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения оштрафованы должностные и юридические лица.

В мае назначен новый генеральный директор компании "Заречная", в начале июня прокурор области объявил ему предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников на оплату труда.

"С 1 по 20 июля погашено 93,8 миллиона рублей задолженности за май на шахте "Заречная" (58,8 миллиона рублей) и шахте "Алексиевская" (35 миллионов рублей). Работа на данном направлении будет продолжена", — отметила Тушкевич.

Всего в 2017 году кузбасские прокуроры внесли более 150 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 75 лиц, еще 109 — к административной ответственности, из них пять дисквалифицированы, объявлено 22 предостережения. Суды удовлетворили почти тысячу исковых заявлений прокуроров в интересах работников на 24 миллиона рублей. В результате погашена задолженность по зарплате в размере более 600 миллионов рублей.