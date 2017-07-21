Компания "Заречная" в Кузбассе выплатила 94 млн рублей долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Угольная компания "Заречная" в июле погасила задолженность по зарплате за май и выплатила 93,8 миллиона рублей работникам двух своих шахт в городе Полысаево Кемеровской области, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
По ее словам, органы областной прокуратуры ко всем предприятиям группы УК "Заречная" принимали меры реагирования: с начала года внесено 11 представлений, по которым погашена задолженность на сумму более 280 миллионов рублей, 11 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения оштрафованы должностные и юридические лица.
"С 1 по 20 июля погашено 93,8 миллиона рублей задолженности за май на шахте "Заречная" (58,8 миллиона рублей) и шахте "Алексиевская" (35 миллионов рублей). Работа на данном направлении будет продолжена", — отметила Тушкевич.
Всего в 2017 году кузбасские прокуроры внесли более 150 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 75 лиц, еще 109 — к административной ответственности, из них пять дисквалифицированы, объявлено 22 предостережения. Суды удовлетворили почти тысячу исковых заявлений прокуроров в интересах работников на 24 миллиона рублей. В результате погашена задолженность по зарплате в размере более 600 миллионов рублей.