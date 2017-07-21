МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компьютер нового поколения, способный моделировать прогноз погоды в мегаполисах с точностью до отдельной улицы, начнет работать в декабре, со следующего года методика должна быть отработана в Москве, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на гидрометцентр.
"Для того чтобы смоделировать влияние города на погоду в нём, нужен мощный суперкомпьютер. Ведь не только для каждого большого города, но и порой для каждой улицы Москвы существуют свои особенности… поэтому у нас и предполагается установка мощного суперкомпьютера самого последнего поколения. С его помощью удастся описать сложную городскую метеорологию большого города. Раньше это было фактически невозможно", — цитирует газета главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.