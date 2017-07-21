МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компьютер нового поколения, способный моделировать прогноз погоды в мегаполисах с точностью до отдельной улицы, начнет работать в декабре, со следующего года методика должна быть отработана в Москве, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на гидрометцентр.

"Для того чтобы смоделировать влияние города на погоду в нём, нужен мощный суперкомпьютер. Ведь не только для каждого большого города, но и порой для каждой улицы Москвы существуют свои особенности… поэтому у нас и предполагается установка мощного суперкомпьютера самого последнего поколения. С его помощью удастся описать сложную городскую метеорологию большого города. Раньше это было фактически невозможно", — цитирует газета главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, ещё одним нововведением станет обновленная метеорологическая сеть. Она будет снабжать суперкомпьютер данными об изменениях погоды на протяжении несколько сотен километров. "Нужно построить конфигурацию сети, договориться со всеми организационными и хозяйствующими субъектами. Это необходимо в тех случаях, когда наблюдаются взрывные процессы, которые связаны с перемещением воздушных масс в высоких слоях тропосферы и фронтальными перемещениями воздуха. И здесь надо, чтобы информация доходила до нас очень быстро — сейчас мы обсуждаем, как это сделать", — заявил Роман Вильфанд.