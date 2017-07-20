Клишас прокомментировал решение ЕСПЧ о компенсации группе осужденных

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о несоответствии европейским нормам положения российского законодательства об отсутствии активного избирательного права у приговорённых к заключению россиян не может быть исполнено, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Европейский суд по правам человека ранее обязал Россию выплатить по 30 тысяч евро 24 заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму в 2011 году.

В Минюсте в четверг подтвердили, что 4 июля ЕСПЧ признал нарушения в связи с отсутствием активного избирательного права у россиян, приговоренных к лишению свободы. Соответствующее решение вынесено по аналогии с делом "Анчугов и Гладков против РФ", рассмотренным Страсбургским судом четыре года назад. Принималось нынешнее решение в упрощенном порядке и не подлежит обжалованию.

"В силу верховенства положений Конституции России (статьи 4 и 15) постановление ЕСПЧ по жалобе "Исаков и другие против России" не может быть исполнено… К сожалению, Европейский Суд в очередной раз демонстрирует нежелание руководствоваться принципами и нормами международного права, в частности, Венской конвенцией о праве международных договоров, пытаясь своим толкованием подменить волю конституционного законодателя", — сказал Клишас.