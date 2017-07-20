Путин поручил врио главы Марий Эл решить проблему детских садов

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Марий Эл поручил врио главы республики Александру Евстифееву решить вопрос с наличием мест в детских садах.

"И по детским садам. У вас как обстоит? Вы разобрались с этими проблемами? Насколько решена проблема с детскими садами?" — спросил Путин.

По словам Евстифеева, сейчас в республике не хватает около 4,5 тысяч мест для детей в возрасте от трех до семи лет. Он подчеркнул, что эта проблема требует незамедлительного решения, которое заключается в освобождении зданий бывших детских садов, отданных под другие учреждения, а также за счет строительства новых.

Президент озвучил ряд других проблемных вопросов, с которыми к нему обратились жители Марий Эл.

"Дорожная сеть, особенно на селе, и маршрутки и автобусы, в том числе здесь, в Йошкар-Оле. Посмотрите повнимательнее, я обращение вам отдам и надеюсь, что вы к этому серьезно отнесетесь", — подчеркнул глава государства.