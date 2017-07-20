Путин передал врио главы Марий Эл папку с жалобами местных жителей

20 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев во время встречи

20 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев во время встречи

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал врио главы республики Марий Эл Александру Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя главы государства.

"Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите", — обратился Путин к Евстифееву.

Глава государства отметил, что одна из проблем касалась добровольно-принудительной покупки учебников в школах.

"Вот добровольно-принудительная покупка школьных учебников, она недопустима. И вот эта программа "Подари учебник школе" и т.д. — это если делается, то делается исключительно добровольно. Но судя по тому, что люди пишут, там не совсем добровольно. Вот на это прошу обратить внимание", — дал указание Путин.

Кроме того, президент обратил внимание руководства региона то, что много вопросов связано с расселением из ветхого и аварийного жилья.

"Очень много, конечно, вопросов с расселением аварийного жилья. И это тоже острая проблема, которую нужно посмотреть повнимательнее", — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства удивился проблеме, которая связана с выделением земельных участков.

"Вот с этим тоже разберитесь, пожалуйста. Что у нас, земли мало что ли? " — сказал президент.

Врио главы региона отметил, что проблема связана с инфраструктурными решениями.

"Нет, не только. Не буду углубляться, но посмотрите", — возразил президент.