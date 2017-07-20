Скончался один из авторов Конституции России Михаил Кукушкин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Один из разработчиков Конституции РФ, известный российский ученый Михаил Кукушкин скончался в Екатеринбурге в возрасте 83 лет, сообщает в четверг администрация Екатеринбурга.

"Профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Михаил Кукушкин ушел из жизни 19 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области сообщает, что глава региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям, коллегам Кукушкина.

"Для сотен известных юристов и правоведов он был не только мудрым учителем, наставником, но и настоящим другом, передавая своим ученикам тонкости юридической науки и уроки ответственного, трепетного отношения к профессии, бережного следования духу и букве закона. Для своих учеников, коллег, всего юридического сообщества Урала Михаил Иванович был непререкаемым авторитетом, человеком, которому доверяли, чьим мнением дорожили. Добрая, светлая память о Михаиле Ивановиче Кукушкине всегда будет жить в наших сердцах", – приводятся в сообщении слова главы Свердловской области.

Отмечается, что более полувека жизнь и работа Михаила Кукушкина были связаны со Свердловским юридическим институтом – Уральской государственной юридической академией, где он учился, работал в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. Пятнадцать лет Кукушкин являлся ректором вуза. Он внес большой вклад в развитие регионального законодательства, многие годы был председателем избирательной комиссии Свердловской области.

Кукушкин занимался разработкой проекта Конституции РФ 1993 года: принимал участие в Конституционном совещании, в деятельности рабочей группы по работе с результатами всенародного обсуждения проекта Конституции РФ, по итогам работы которой проект закона был вынесен на всенародное голосование, говорится в сообщении администрации.