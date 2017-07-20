Госдума планирует осенью принять проект о черных списках авиадебоширов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Законопроект, вводящий черные списки авиапассажиров-дебоширов, будет принят Госдумой в третьем чтении осенью, заявил глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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"Мы работали долго над черными списками, и этот законопроект готов к третьему чтению, но мы его отложили на осень только по одной причине — мы договорились с Павлом Владимировичем (Крашенинниковым, главой комитета ГД по госстроительству и законодательству — ред.), что он пойдет в пакете с Гражданским кодексом и с Кодексом административных правонарушений", — заявил Москвичев журналистам.

Госдума 7 июня приняла во втором чтении законопроект, вводящий черные списки авиапассажиров-дебоширов.

В настоящее время Воздушный кодекс РФ предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира (и груза) по ряду оснований, но статьи о праве перевозчика отказать в самой продаже билета нет. Более того, компания не может сделать этого даже по отношению к пассажиру, который уже дебоширил на ее рейсах.