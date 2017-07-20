Правозащитница Алексеева рассказала о подарке от Путина

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правозащитница Людмила Алексеева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что глава управы района обещал ей передать сервиз и открытку в качестве подарка от главы государства.

Путин приехал в четверг днем домой к Алексеевой на Арбат, чтобы поздравить ее с 90-летием. Глава государства вручил ей букет, гравюры с видом Евпатории, а также декоративную тарелку ручной работы с петербургского фарфорового завода с изображением ее альма-матер – МГУ имени Ломоносова. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

"Вчера мне позвонил начальник управы, говорит: "Хочу приехать вас поздравить и передать вам подарок от президента: сервиз с гербами и открытку". Я говорю: "А нельзя, чтобы вы не приезжали, а чтобы мой человек пришел, забрал? А то у меня посетителей много". Они согласились. Все-таки вежливые", — сказала Алексеева.

"Так что сегодня поедут за вашим сервизом", — добавила она. "Хорошо", — ответил Путин.