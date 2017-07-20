Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совета по межнациональным отношениям в четверг пообещал посмотреть передачу, в которой могли прозвучать выражения, возбуждающие межнациональную рознь в республике Крым.

Президент региональной общественной организации "Общество крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов в ходе заседания совета рассказал Путину, что политическая обстановка в Крыму становится "более стабильной и прогнозируемой". В то же время, по его словам, действия журналистов некоторых российских СМИ вызывают недоумение. К примеру, по мнению Билялова, в преддверии Дня депортации крымских татар заявления, возбуждающие межнациональную вражду и межнациональную рознь, прозвучали в ходе передачи телеканала РЕН ТВ "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко за 13 мая 2017 года.

"Спасибо, вы не обижайтесь, мы посмотрим, что там. Я не видел этой передачи, посмотрю",- ответил Путин.

Билялов также от имени крымских татар подарил Путину книгу "Крымские татары на военной службе российской империи".