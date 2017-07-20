Проекты о единстве нации должны быть приоритетны, считает Хлопонин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Интернет-проекты, посвященные межнациональным отношениям и единству российской нации, должны стать приоритетными при проведении грантовых конкурсов среди субъектов РФ, это также касается и кинематографа и СМИ, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Считаю, что при проведении региональных грантовых конкурсов интернет-проекты в сфере межнациональных отношений и укрепления единства российской нации должны стать приоритетными. Это же касается и кинематографа и средств массовой информации", — сказал Хлопонин на заседании Совета по межнациональным отношениям под руководством президента РФ Владимира Путина.

Хлопонин отметил, что сегодня в России существуют качественные образцы подобных онлайн-проектов, к примеру, портал Культура.рф, однако на уровне субъектов страны таких ресурсов очень мало.

По словам вице-премьера, кинофильмы, посвященные легендарным личностям и событиям, прославившим страну, также далеко не всегда пользуются успехом у прокатчиков.

"Для реализации проектов необходимо активно использовать систему субсидирования, предоставления грантов и премирования авторов", — заключил Хлопонин.