Эксперты: россияне сами должны экономить на пенсию, но автоподписка нужна

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россияне должны сами откладывать деньги себе на пенсию, не надеясь на государство, но и принцип автоподписки для формирования пенсий необходим, считает советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

"У нас, россиян, советский менталитет не выветрился. По всем опросам, которые проводятся из года в год, люди почему-то уверены, что за пенсию должно отвечать государство…. Нужно очень хорошо понимать, что если ты хочешь получать хорошую пенсию, ты должен наравне с государством нести ответственность за это", — сказал он РИА Новости.

"И, безусловно, автоподписка должна быть, иначе людей изначально лишат возможности сформировать себе прибавку к пенсии", — добавил Виноградов.

"Если государство ставит перед собой задачу действительно обеспечить людей, дать им возможность откладывать на свою будущую пенсию, принимая во внимание, что уровень зарплат у нас очень низкий, прежде всего, в бюджетных секторах, то обязательная автоподписка – это во благо", — пояснил представитель НАПФ.

Речь здесь идет о концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Это новая система пенсионных накоплений, разработанная Минфином и ЦБ. Согласно ей, вместо работодателя взносы на будущую пенсию будет делать сам сотрудник. Минфин предложил автоматически регистрировать граждан в новой системе через автоподписку. Предполагается, что у сотрудника будет возможность отказаться от данного условия.

На пенсионном фронте без перемен

Ранее в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что законопроект об ИПК находится в высокой стадии готовности. "Правительство работает над снятием последних разногласий, и хочется верить, что уже достаточно скоро законопроект соответствующий будет внесен в Госдуму", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Ранее в июле французский банк Natixis опубликовал ежегодный глобальный пенсионный индекс, который измеряет, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Специалисты финансовой организации при расчете анализируют четыре фактора: размер пенсий, материальное благополучие, качество жизни и здравоохранения. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%.

Как и в прошлом году, Россия заняла 40-ю строчку (всего в рейтинге 43 страны), при этом за год общий ее показатель уменьшился на 1 пункт, до 45%.

Виноградов не удивлен, что Россия заняла такую низкую позицию в рейтинге. "У нас коэффициент замещения пенсией утраченного заработка не подходит ни под какие мировые стандарты. На сегодняшний день он стремится уже ближе к 30%. Средним рекомендованным показателем считается 40%", — пояснил он.

"Плюс на размер средней пенсии накладывается продовольственная инфляция, которая и изымает из кошельков людей деньги", — добавил эксперт.

Не удивлен и руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.

"За полтора года коэффициент замещения опустился с 37,6% до 31,8%. Уровень в 40%, который рекомендован Международной организацией труда, был только в 2000 году. Учитывая слова зампреда правления Пенсионного фонда РФ Александра Куртина о достижении размера страховой пенсии в 14,9 тысячи рублей к 2020 году, о предстоящем кардинальном улучшении положения пенсионеров говорить не приходится", — уверен он.

Тем не менее, Биезбардис отмечает, что новая система, которую сейчас разрабатывают министерство финансов РФ и Банк России, может изменить ситуацию в лучшую сторону. "Пока выплаты будут строиться на усредненном принципе, а не на индивидуальном, о положительных изменениях говорить не приходится", — пояснил он агентству.

Новая система — новые возможности

Виноградов согласен с мнением коллеги из АНПФ. "Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) поможет реанимировать накопительную часть пенсии. Другое дело, что люди должны понимать, что если страховая солидарная часть пенсии – это полностью ответственность государства, и все зависит от состояния экономики и бюджета, то в ИПК ответственность лежит на самом человеке", — заявил собеседник РИА Новости.

Программа индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит улучшить ситуацию в данной сфере, создав дополнительные возможности для увеличения пенсий граждан, считают в Минэкономразвития РФ.

"Предлагаемая Минфином и Банком России программа ИПК заслуживает внимания и имеет ряд преимуществ перед накопительным компонентом системы обязательного пенсионного страхования", — заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Представители МЭР отметили, что ИПК, по их мнению, уменьшит зависимость пенсий от поддержки за счет федерального бюджета и предоставит гражданам со средним и высоким уровнем доходов более широкие возможности формирования накоплений, позволяющие повысить уровень замещения пенсией получаемой ими в процессе трудовой деятельности заработной платы.

Тем не менее, Биезбардис считает, что эффект от ИПК не будет очевиден в краткосрочном периоде. "Формирование ИПК будет необязательным, поэтому хоть какой-то чувствительный эффект будет достигнут нескоро", — говорит аналитик.

Виноградов, в свою очередь, указывает на некоторые неясности новой системы. "Самое главный непонятный элемент – что будет с системой автоподписки", — считает он, также отмечая, что международный опыт показывает: чисто на добровольных принципах такие системы не работали никогда.

"Новая Зеландия, Чехия, Великобритания – такие попытки, безусловно, были. У человека каждый день, неделю, месяц есть какие-то чрезвычайно необходимые финансовые траты, которые, безусловно, лишают человека возможности какую-то определённую сумму отложить на свою будущую пенсию", — сказал он.

С Виноградовым согласен и представитель АНПФ. "Автоподписка повысит шансы системы ИПК, без нее система просто не заработает", — уверен Биезбардис. Также Виноградов предположил, что результаты работы ИПК по принципу автоподписки помогут расположить население к новой системе.

"Когда уже пойдут отчисления в эту систему, человек будет иметь возможность увидеть, как формируется его счет, как его средства инвестируются, прирастают, у человека уже будет меняться отношение к этой системе. Это приведет к тому, что меньше людей будет уходить из этой системы", — заявил он.

Другие предложения

Да и в принципе для улучшения пенсионной системы в России недостаточно только принятие концепции ИПК, считают эксперты.

Так, сначала следует решить ряд других базовых вопросов, считает Биезбердис. Аналитик указал на то, что пенсионный возраст необходимо поднять. "Текущие низкие пенсии вызваны во многом непринятием в свое время необходимых параметрических изменений. К слову, после распада СССР пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин сохраняется лишь в России и Узбекистане", — сообщил он.

Более того, назрело проведение аудита льготных условий для назначения пенсионных выплат, а также необходимо применять реальные меры для сокращения разрыва в доходах и снижения уровня "серой" зарплаты, с которой не платятся взносы на выплаты текущим пенсионерам, уверен представитель АНПФ.

Биезбардис также отметил, что для общего повышения уровня пенсий следует искать новые источники финансирования. "АНПФ предложила правительству задуматься об использовании для этих целей доходов от управления госимуществом и нефтегазовых компаний. Мы считаем, что если эти средства будут поступать не в бюджет, а на персональные счета граждан, то это может существенно увеличить пенсии", — сказал он.

Виноградов же, в свою очередь, указал, что НАПФ предложила правительству РФ ввести софинансирование пенсий со стороны государства, в частности, из Фонда национального благосостояния (ФНБ), для улучшения уровня пенсионного обеспечения.

"Мы не просим проводить софинансирование напрямую из Фонда национального благосостояния, а проводить исключительно за счет той прибыли, которую фонд получает за размещение активов. По нашим расчётам, в сумме за год, в зависимости от размера взноса человека и в зависимости от числа участников, которые сразу будут участвовать в системе ИПК, это от 20 до 40 миллиардов рублей в год", — подсчитал эксперт.

Виноградов подчеркнул, что эти деньги не только пойдут на счета населению, но и увеличат объем капитала в виде "длинных денег", которые сейчас "как воздух" нужны государству.

"Государство не просто так подарит эти деньги людям. В принципе, эти деньги вернутся государству в виде тех инвестиций, которые государство ждет от фонда. А инвестиции – это, в том числе, и увеличение доходности, и увеличение счета человека, с которого инвестированы эти деньги. В этом все заинтересованы", — заметил он.

Также НАПФ предлагает государству не ограничивать возможности людей и с точки зрения выплат в ИПК. "Мы считаем, что есть разные слои населения, и есть те, кто изначально сразу могут себе позволить уплачивать от 1% в ИПК, пропустив первый "притирочный" год. Эту возможность нужно предоставить. Если есть у человека возможность уплачивать больше, то пусть уплачивает", — заключил Виноградов.