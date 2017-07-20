Эксперт: отказ в работе из-за подозрений в гомосексуализме незаконен

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Работодатель не имел права отказывать в предоставлении рабочего места мужчине из-за подозрений в гомосексуализме, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу, что произошло, по его утверждению, из-за того, что он своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым и не спортивным для рекламы спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

"Формально работодатель не имел такого права", — заявил Шмаков, отметив, что ФНПР отстаивает права работников, состоящих в профсоюзах, но не занимается вопросами ущемления прав сексуальных меньшинств.