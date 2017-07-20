В Крыму хотят организовать "африканские" гонки на вертолетах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму могут пройти гонки на вертолетах, подобных соревнований на территории России еще не было — идея позаимствована из Африки, сообщил директор транспортно-логистической компании "Пилот" Антон Заводиленко.

"В Африке гонки на вертолетах проводят недалеко от водопада Виктория. На территории России таких соревнований еще нет, и я хочу организовать их впервые в Крыму… Мы ведем переговоры с транспортными компаниями на материке, и от некоторых уже получено предварительное согласие на участие", — сказал журналистам Заводиленко.

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По его словам, вертолеты должны на время проходить одну и ту же дистанцию. Машины взлетают по очереди.

"В Африке воздушная трасса условно проложена над рекой Замбези, в Крыму мы сможем проложить ее в не менее красочных местах – над горами. Суть спорта не в том, у кого мощнее мотор, ведь класс у всех "вертушек" один, а в том, кто из пилотов лучше всего справляется с воздушными потоками", — сказал Заводиленко.

По его словам, эти состязания только для пилотов, пассажиров на борт не допускают, а по безопасности действует целый свод жестких правил. Наблюдать за гонками можно будет с нескольких оборудованных точек, а также в прямом эфире на специальном сайте – камеры установят на вертолетах и земле.

"Я уверен, что такие зрелищные мероприятия привлекут в Крыму туристов даже из-за рубежа. Подготовка проекта начнется уже этой зимой", — подчеркнул Заводиленко.