Минюст опроверг данные об обязательстве выплатить "зэкам" 720 тысяч евро

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Страсбургский суд признал нарушением отсутствие активного избирательного права у российских заключенных, но отклонил требования о денежной компенсации, заявляет в четверг Минюст России.

Ранее адвокат Игорь Трунов сказал РИА Новости, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 30 тысяч евро 24 заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму в 2011 году.

В Минюсте подтвердили, что 4 июля ЕСПЧ признал нарушения в связи с отсутствием активного избирательного права у россиян, приговоренных к лишению свободы. Соответствующее решение вынесено по аналогии с делом "Анчугов и Гладков против РФ", рассмотренных Страсбургским судом четыре года назад. Принималось нынешнее решение в упрощенном порядке и не подлежит обжалованию.

"При этом, рассмотрев требования заявителей о присуждении им справедливой компенсации, Европейский суд прямо указал на то, что установление факта нарушения является достаточной справедливой компенсацией, и отклонил их требования о присуждении компенсации морального вреда", — говорится в релизе.

Более того, сообщили в Минюсте, суд счел необоснованной просьбу заявителей о возмещении денежных средств, затраченных на юридическую помощь в ЕСПЧ, "поскольку предмет жалобы не является сложным и не требует юридической помощи".

В итоге, ЕСПЧ присудил девятерым из 24 заявителей компенсацию почтовых расходов — от 8 до 30 евро.

"Обращаем внимание на недостоверность опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место присуждении каждому из 24 заявителей по 30 тысяч евро", — заявили в Минюсте.