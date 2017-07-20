Член СПЧ назвал случай в Омске дискриминацией в сфере труда

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ситуация с жителем Омска, которого отказались взять продавцом в магазин спортивного питания, является лишь одним из многочисленных фактов вопиющей дискриминации в сфере труда, доказать которые в судах при этом крайне сложно из-за пробелов в законодательстве, заявил президент Конфедерации труда России, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.

В среду стало известно, что житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за то, что там ему отказали в работе, так как мужчина своими манерами и внешним видом напомнил руководству гея. По словам директора магазина, мужчине было отказано в работе по другой причине — из-за того, что соискатель "никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания", в частности, был очень худым.

"Я слышал об этой ситуации, но я ничего не слышал о стандартах продавцов спортивного питания. Я подозреваю, что таких стандартов не существует. Я 25 лет работаю в трудовой сфере, не могу себе представить, какой орган мог бы принять этот стандарт, о котором идет речь, — сказал РИА Новости Кравченко, возглавляющий в СПЧ постоянную комиссию по трудовым правам и социальному партнерству. — Мы имеем дело только с одним из многочисленных фактов вопиющей дискриминации в сфере труда".

При этом, по его словам, абсолютно не имеет значения признак, по которому дискриминируется работник. "Это уже директор магазина может выбирать: либо он дискриминирует человека, потому что он напоминает ему гея, а мне такие случаи известны, либо по тем признакам, на которые он в конечном итоге сослался", — добавил Кравченко.

Все подобные случаи профсоюзы и правозащитники воспринимают как случаи дискриминации, подчеркнул он. "Это противозаконная практика, законодательно дискриминация в трудовой сфере запрещена. Проблема состоит в том, что доказать дискриминацию в суде достаточно сложно. Здесь есть проблема, о которой неоднократно говорит наша конфедерация, СПЧ, Международная организация труда, куда мы обращались. Все эти органы говорят о неразвитости российского законодательства в области пресечения дискриминации: запрет есть, но доказать исключительно сложно", — пояснил Кравченко.

Он отметил, что Конфедерация труда России много лет добивается, чтобы в законодательство были внесены нормы, которые позволяли бы доказывать в суде дискриминацию, принимать превентивные меры и привлекать нарушителей к ответственности. "Но наша статистика говорит о том, что крайне сложно доказать дискриминацию. Мы сталкиваемся сейчас с такими случаями все чаще и чаще. Крупнейший российский авиаперевозчик сейчас увязывает заработную плату с размером одежды бортпроводниц. Мы считаем, что это безобразнейший случай дискриминации, но первую инстанцию в судах мы проиграли — и не потому, что были слабы наши позиции, а потому что законодательство таким образом сделано", — подчеркнул Кравченко.

Многие юристы — ученые и практики — говорят о том, что необходимо развивать эту область законодательства; ситуацию в этой сфере нужно менять, профсоюзы и правозащитники также продолжают предпринимать усилия для этого, уточнил собеседник агентства.